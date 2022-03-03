الخميس 30 رجب 1443 ﻫ - 3 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الثقافة: عزف النشيد الوطني والإستماع إليه وقوفاً واجب

منذ ساعة واحدة
العلم اللبناني

العلم اللبناني

A A A
طباعة المقال

خلال مشاركته في إحياء ذكرى الراحل اللبناني الشيخ أحمد الزين في صيدا، استفز وزير الثقافة محمد المرتضى عدم عزف النشيد الا عند طلبه كما ولم يقف الجميع عند عزفه، ولهذا أصدر المرتضى البيان الآتي: “شاركت في بلدية صيدا مع مرجعيات سياسية وبلدية في ذكرى الراحل اللبناني الوحدوي العربي الإنساني الشيخ أحمد الزين، استفزني انه لم يتم عزف النشيد الوطني الا بعد طلبي، والأدهى ان الحضور بقي جالسا الى ان أمرت بإعادة عزفه لكي يسمعوه واقفين، أكتفي بأن الراحل الكبير لم يكن ليرضى بهذا.

عزف النشيد الوطني والإستماع إليه وقوفا واجب في كل فعالية عامة وكل من يهمل هذا الأمر عن عمد او عدم انتباه يسهم من حيث يدري او لا يدري، في اهمال واجب وطني وملزم مفروض قانونا على كل لبناني وعلى كل قيم على فعالية ولا سيما اذا كان مكانها ادارة رسمية، وهذا أمر لن نتهاون فيه على الإطلاق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    كم بلغ عّداد كورونا اليوم ؟
    ميشال الضاهر
    ميشال الضاهر لم يحسم التحالف الإنتخابي بعد
    النائب السابق سليم دياب
    سليم دياب: ما يتم تداوله عن ترشحي لا يمت للحقيقة بصلة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بايدن: بوتين أخطأ.. كان يعتقد أن “الناتو” لن يرد
    الدولار
    الدولار الأسود على حاله مجدداً
    عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس
    بعد تحليق أسعار المحروقات.. البراكس يشرح