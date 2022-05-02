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وزير الثقافة يرد على "منتحل صفة رجل الدين": فتنة طائفية

2 - مايو - 2022
وزير الثقافة محمد المرتضى

وزير الثقافة محمد المرتضى

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رد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على ما صدر عن أحد منتحلي صفة رجل دين شيعي، وقال في بيان: “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف: “طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بمنتحل صفة رجل دين ينتحل خطابا لا يمت إلى الدين بصلة، في محتواه إثارة للفتنة الطائفية البغيضة في هذا الظرف الوطني الدقيق”.

وتابع “إننا نرفض ما قاله رفضا قاطعا لأن الإيمان ليس ما يدعيه هذا القائل، بل الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل كما في الحديث الشريف. ولا يجوز البتة المفاضلة بين اللبنانيين بهذه الصورة، فكلنا سواء في الانتماء إلى لبنان الوطن الواحد لجميع أبنائه، ولكل منا الحرية في أن يختار طريقة العيش التي يريد”.

وختم البيان: “إنني أدعو جميع المواطنين إلى إهمال ذلك الكلام، كما أدعو الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص”.

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