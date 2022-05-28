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وزير الثقافة يفتتح معرضا لمجموعة قطع اثرية في اللوفر

منذ ساعة واحدة
وزير الثقافة المرتضى والوفد الذي يرافقه في متحف اللوفر بفرنسا

وزير الثقافة المرتضى والوفد الذي يرافقه في متحف اللوفر بفرنسا

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إفتتح وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى في متحف اللوفر في باريس، معرضا لمجموعة من القطع الأثرية اكتشفت حديثا في موقع جبيل الأثري بالتعاون مع بعثة مشتركة من المديرية العامة للآثار ومتحف اللوفر.

وعلى هامش افتتاح المعرض، جال المرتضى والوفد الذي يرافقه في أرجاء متحف اللوفر، والتقى كبار المسؤولين فيه على رأسهم السيد اريان توماس الذي نوه بالتعاون بين الجانبين. وتناول اللقاء البحث في عدد من المشاريع الثنائية المشتركة والوسائل الآيلة لتطوير العلاقات بين الجانبين وتمتينها لما يعود بالمنفعة لكل من لبنان وفرنسا.

والمعرض الموقت للقطع الأثرية المعروضة في الجناح اللبناني في متحف اللوفر يستمر حتى 11 أيلول المقبل.

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