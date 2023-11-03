وزير الجيوش الفرنسي من السراي: للتحلّي بالعقلانية وعدم دفع الأمور نحو التصعيد

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السرايا، مع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو والوفد المرافق للوزير، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

خلال الاجتماع، “تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق”.

وشدد الوزير لوكورنو “على أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الأمور نحو التصعيد والتدهور”.

كما أكد “ضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الرهائن في غزة والبحث في إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية”.

وأبلغ الوزير الفرنسي الحكومة أن “فرنسا قررت إرسال مساعدات عاجلة للجيش ومن بينها معدات طبية وأدوية”.