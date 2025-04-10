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رجي: عودة العلاقات بين البلدين وضَع لبنان مجدداً في مكانه الطبيعي

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2025 12:31 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري وتباحث معه بآخر التطورات في لبنان والمنطقة. ونقل السفير البخاري دعم المملكة الكامل لمسيرة الاصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة.

من جهته، أكد الوزير رجّي التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض.

وعبّر رجّي عن امتنانه لدعم المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، للبنان وشعبه.

وأكد رجّي أن عودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها وضَع لبنان مجدداً في مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب.

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