وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران تسرع نقل الأسلحة لحزب الله براً وبحراً وجواً

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إيران سرعت شحنات الأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، منذ بدء الحرب في غزة.

وحذر الوزير في رسالة إلى مجلس الأمن، الخميس، من أن إسرائيل لديها “حق أصيل في الدفاع عن أراضيها”.

وكتب وزير الخارجية: “تعمل إيران على تسريع وتيرة نقل الأسلحة إلى حزب الله. إيران تقوم بذلك عن طريق البر، باستخدام الحدود السورية اللبنانية التي يسهل اختراقها، وكذلك عن طريق الجو والبحر”.

ووفقا للرسالة، تشمل الشحنات مكونات لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات من دون طيار بما في ذلك “شاهد 101” و”شاهد 136″، والعديد من الصواريخ.

وقال الوزير إن “العديد من وحدات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله متورطة في عمليات نقل الأسلحة”.

ميدانياً، أعلن حزب الله، صباح الجمعة، استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة بطائرتين مسيرتين، مؤكدا إصابة الهدف بدقة، في حين تفقّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر القيادة الشمالية للجيش.

وقال حزب الله إنه هاجم 12 موقعا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة. وأضاف أن مقاتليه قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة كيلَع في الجولان السوري المحتل.

كما استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي بثكنة كريات شمونة، وقصف ثكنة يوآف، كما استهدف الحزب منزلا في مستوطنة كفر يوفال يتمركز بداخله جنود إسرائيليون، ومبنيين يتحصّن فيهما جنود في مستوطنتي المنارة والمطلة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى بجنوبي لبنان.