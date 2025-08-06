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وزير الخارجية الايراني: خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل!

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2025 12:06 صباحًا
عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. رويترز

عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني. رويترز

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أشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل.

وقال عراقجي أن محاولات ​نزع سلاح حزب الله​ ليست بجديدة؛ فقد اتُخذت مثل هذه الإجراءات سابقًا، والسبب واضح، وفي ساحة المعركة، انكشفت قوة سلاح المقاومة للجميع.

واردف عراقجي في تصريح له، “مؤخرًا، ومع إدراك ضعف حزب الله، عاد البعض إلى هذا المسار للمضي قدمًا في خطة نزع السلاح، وقد أظهر الموقف الحازم لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم وإصداره بيانًا قويًا أن هذه الحركة ستصمد أمام الضغوط”.

اضاف “كما أعلنت شخصيات بارزة مثل الشيخ نعيم قاسم ونبيه بري دعمها الجاد لحزب الله. واليوم، يبلغ التيار الشيعي في لبنان ذروة قوته”. ولفت الى انه “بناءً على المعلومات المتاحة، تم إصلاح أضرار الحرب الأخيرة، وأُعيد تنظيم حزب الله، ونُشرت قواته، وعُيّن قادته. يمتلك هذا التيار القدرة اللازمة للدفاع عن نفسه”.

وأشار الى ان القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية يعود لحزب الله نفسه، وإيران، بصفتها داعمًا له، تدعمه دون أن تتدخل في قراراته.

وكان حزب الله، أصدر بياناً وصف فيه قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، بأنه “خطيئة كبرى”. وأشار الحزب إلى أن القرار يمسّ جوهر “المقاومة” ويضعف موقع لبنان في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الإسرائيلي–الأمريكي المستمر”.

والثلاثاء، قررت الحكومة تأجيل البتّ بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس(غداً)، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.

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