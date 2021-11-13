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وزير الخارجية السعودي: حزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت

13 - نوفمبر - 2021
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ان لا أزمة مع لبنان إنّما هناك أزمة في لبنان”، مشيراً إلة أن “الفساد السياسي والاقتصادي مستشرٍ ومستمرٌ في لبنان، وحزب الله يبذل قصارى جهده لعرقلة تحقيق انفجار مرفأ بيروت”.

وشدد الوزير السعودي في مقابلة مع “فرانس 24” على انه “على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله وهو يستخدم القوة العسكرية لفرض إرادته على الشعب اللبناني”.

ورأى بن فرحان أنه “على الطبقة السياسية اللبنانية اتخاذ ما يلزم لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله”، وأضاف: “(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله اعترف سابقاً بتلقيه دعماً من إيران وهذا مقلق بالنسبة لنا”.

وقال :” نأمل أن تتغيّر الظروف في لبنان بطريقة تسمح لنا بالعودة الإيجابية.

 

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