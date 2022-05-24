وزير الخارجية السعودي: اذا قام اللبنانيون بالاصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله

اكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ان “على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة وموضوع “الحزب” بيد اللبنانيين”.

واضاف: “الانتخابات في لبنان قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان، وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك، واذا قام اللبنانيون بالاصلاحات فسنرى ما يمكننا فعله”.

وفي تصريح له، في جلسة بعنوان “نحو سياسة أمنية جديدة في الشرق الأوسط”، ضمن أعمال منتدى دافوس العالمي، اليوم الثلاثاء، قال الوزير السعودي: “في المملكة ودول التعاون نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون وأيدينا مفتوحة لجميع الدول ولإيران”.

وتابع: “لكن هذا يحتاج إلى قرار إيراني للتعاون وتعزيز وصياغة مستقبل مزدهر”، مضيفاً: “تمّ تحقيق بعض التقدّم مع إيران لكن ليس بشكل كاف”، معلناً عن “حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة الجميع”.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات الدولية مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية السعودي: “إذا توصلنا إلى إحياء الاتفاق النووي فسيكون أمراً جيداً”.