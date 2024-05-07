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وزير الخارجية المصري استقبل لودريان: لضرورة تكثيف الجهود لتخطي أزمة الشغور الرئاسي

منذ ساعة واحدة
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى مصر.

وأشاد شكري بالدور النشط والحيوي الذي يضطلع به سفراء المجموعة الخماسية في لبنان، داعياً إلى “ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني”، ومؤكداً أن “الأزمة الإقليمية تدفع بأهمية إنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة”.

وتناول اللقاء أهمية استمرار جهود اللجنة الخماسية فى إطار دورها المحايد في تيسير السبل للوصول إلى توافق بين مختلف الأطراف اللبنانية حول مرشح رئاسي لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل دعم سلامة واستقرار وسيادة لبنان، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني لمساعدته على تجاوز الأزمة الراهنة واختيار قيادته وتمكين مؤسساته من الاضطلاع بدورها.

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