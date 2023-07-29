وزير الخارجية: "طلبنا من سفيرة السويد إطالة إجازتها"

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أنّ “الاجتماع الأول للجنة العربية بشأن سوريا سيكون في منتصف شهر آب في القاهرة، ولبنان سيشارك فيها”.

وأشار، في مقابلة مع قناة تلفزيونية، إلى أنّ “الموقف الغربي بشأن النازحين السوريين “يصوّب ضد النظام في سوريا، وهم لم يقتنعوا بعد بأن الحرب انتهت”.

وأعلن بو حبيب، أنّه “لا يوجد قرار عربي بشأن قطع العلاقات مع السويد”، مشيرًا حول حادثة إحراق القرآن في ستوكهولهم، إلى أنّ “السفيرة السويدية في لبنان كانت لديها إجازة وطلبنا منها أن تقوم بإطالة إجازتها”.

وحول الوضع في الحدود الجنوبية، أكّد بو حبيب “أننا لن نوقف أي تجاوز جنوبًا إن لم توقف إسرائيل تجاوزاتها ولم تنفّذ القرار 1701”.