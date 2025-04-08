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وزير الخارجية من دار الفتوى: الشيخ دريان مفتي التوافق والوفاق

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

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زار وزير الخارجية يوسف رجي مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مهنئاً بعيد الفطر السعيد حيث عرض معه التطورات السياسية.

رجي استذكر من هذا الصرح الوطني مفتي الانفتاح الشهيد الشيخ حسن خالد.

كما ثمّن عاليًا مواقف صاحب السماحة واصفاً إياه بمفتي التوافق والوفاق. كذلك، أعرب عن شعوره بالطمأنينة عند الاستماع إلى كلامه الذي هو أقرب إلى الحِكَم الوطنية، مشدّداً على مدى حاجتنا في لبنان إلى مرجعيات من أمثاله.

من جهته تمنى المفتي دريان للوزير رجي التوفيق والنجاح في مهامه، والجهود التي يقوم بها في عمله الدبلوماسي واكد له ان دار الفتوى هي داركم ودار اللبنانيين جميعاً، وتمنى الخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

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