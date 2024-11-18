وزير الداخلية:يجب وقف النار فورًا و القرار 1701 يضمن سلامة الأراضي اللبنانية

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في حديث له مع قناة الجديد أنه: “لطالما نادينا للالتزام بالقرار 1701 وقلنا مراراً أنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يحتمل الحرب.”

و أضاف مولوي بأننا “اليوم وسط تصعيد خطير إذ طالت الغارات عمق بيروت الآمنة.” و قال “نتمنّى أن نكون أمام آخر جولات التصعيد والغارات المجرمة التي تسبق الحل و يجب وقف النار فورًا والالتزام بالقرارات الدولية و والقرار 1701 يضمن سلامة الأراضي اللبنانية.”

كما قال مولوي: ” لا نبالغ في التفاؤل حالياً ونحرص على مصلحة لبنان كما نعوّل على تطبيق القرار 1701 و يجب أن يكون الجيش اللبناني هو من يحمي الجنوب.”

و قال الوزير بأن “العدو الإسرائيلي مستمر بحرب شعواء على لبنان وبضرب المدنيين اللبنانيين. و لا مجال اليوم لإصدار قرار آخر غير القرار 1701، ولبنان أعلن التزامه بتطبيقه ويجب على العدو الإسرائيلي أن يكفّ عن هجماته غير المبررة على لبنان.”

و في نفس السياق أضاف مولوي: “نعوّل اليوم على المفاوض اللبناني وعلى أصدقاء لبنان، ونلمس جدية كبيرة من قبل الموفد الأميركي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.”