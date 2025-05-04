الأحد 6 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية: العملية الانتخابية سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 4 - مايو - 2025 7:41 مساءً
وزير الداخلية أحمد الحجار خلال تفقده أحد مراكز الاقتراع في جبل لبنان

وزير الداخلية أحمد الحجار خلال تفقده أحد مراكز الاقتراع في جبل لبنان

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية سارت اليوم بكلّ حرّية وديمقراطيّة وسلاسة.

كلام الحجار جاء بعد استقباله وزير الاعلام بول مرقص في وزارة الداخلية.

وقال الحجار:” لبنان كان ولا يزال يفتخر بحرية الصحافة وأقول للصحافيين “يعطيكن ألف عافية”.

من جهته قال مرقص: “:الحكومة أكّدت اليوم من خلال العملية الانتخابية أنّها تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية”.

كما أضاف: “أحييّ الإعلاميين والمصوّرين على تعبهم وجهدهم في تغطية الانتخابات ونقل الصوت والصورة كما يجب ونطمح لقانون يحميهم ويُنصفهم”.

وقبيل بدء الانتخابات، أكد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق”، مشيرًا إلى أن “غرفة العمليات ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين”.

وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: “سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    من دون أي مشاكل أمنية تذكر.. وزير الداخلية يعلن انتهاء اليوم الانتخابي في جبل لبنان!
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة عمليات منطقة جبل لبنان
    للحفاظ على أمن العملية الانتخابية.. قائد الجيش يتفقد غرفة عمليات منطقة جبل لبنان
    وزير الإعلام الدكتور بول مرقص
    وزير الإعلام: على اللبنانيين الشعور بأن الحكومة تحترم قدسية الاستحقاقات الدستورية

    الأكثر قراءة

    التدخين
    التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
    مروحية إسرائيلية - تعبيرية
    هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
    مرضى السرطان- تعبيرية
    لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً