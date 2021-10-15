الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية: “الواتسابات” المتداولة لم تتضمن أي حديث عن أي سلاح!!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2021 8:59 مساءً
بسام المولوي

بسام المولوي

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه لم يتهم حزب لقوات اللبنانية بأحداث أمس في الطيونة وعين الرمانة، وأوضح “كنا نتابع مع منظمي التظاهرة ولم يقولوا أنهم بصدد الشغب والتسلح ورؤساء الأجهزة الأمنية نفوا علمهم المسبق بمعطيات أمنية خطيرة”.

واعتبر مولوي في حديث لـmtv أن ما حصل أمر غير طبيعي ولم يكن يجب أن يحصل و”الواتسابات” المتداولة لم تتضمن أي حديث عن أي سلاح.

مضيفاً، أنه قد هناك احتمال أن يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي وأوضحت ببيان موقفي وحددته حول كلام وزير الثقافة في مجلس الوزراء و”ما حدا بيعطي أمر لحدا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع لـ صوت بيروت إنترناشونال: السيد حسن “من شو خايف”؟
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع لـصوت بيروت إنترناشونال: ليتفضل وزير الداخليّة وليسأل الجيش ما حصل معه على الأرض
    جعجع لـ صوت بيروت إنترناشونال: ما حصل أمس هو “ميني 7 أيار مسيحي”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو.. مصرع مُسلح من حزب الله خلال محاولته إطلاق قذيفة صاروخية
    مستشفى-تعبيرية
    بالأسماء: هؤلاء هم جرحى الرصاص في مستشفى الساحل
    ميليشيا حزب الله
    “حزب الله” يهدد من جديد