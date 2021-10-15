وزير الداخلية: “الواتسابات” المتداولة لم تتضمن أي حديث عن أي سلاح!!

أكد وزير الداخلية بسام مولوي أنه لم يتهم حزب لقوات اللبنانية بأحداث أمس في الطيونة وعين الرمانة، وأوضح “كنا نتابع مع منظمي التظاهرة ولم يقولوا أنهم بصدد الشغب والتسلح ورؤساء الأجهزة الأمنية نفوا علمهم المسبق بمعطيات أمنية خطيرة”.

واعتبر مولوي في حديث لـmtv أن ما حصل أمر غير طبيعي ولم يكن يجب أن يحصل و”الواتسابات” المتداولة لم تتضمن أي حديث عن أي سلاح.

مضيفاً، أنه قد هناك احتمال أن يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي وأوضحت ببيان موقفي وحددته حول كلام وزير الثقافة في مجلس الوزراء و”ما حدا بيعطي أمر لحدا”.