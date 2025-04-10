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وزير الداخلية بحث مع سفير قطر في تعزيز التعاون بين وزارتي داخلية البلدين

منذ ساعتين
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة تعارف، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والقطرية.

وشكر الوزير الحجار لـ”دولة قطر دعمها الدائم للبنان، لا سيما ما يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية، مثنيا على “التعاون المستمر مع الأشقاء في دولة قطر”، معربا عن “تطلعاته لمزيد من التعاون بين الوزارتين”.

والتقى الحجار على التوالي النواب: هادي أبو الحسن، فريد هيكل الخازن، ابراهيم كنعان، حسن عز الدين وغسان سكاف، وبحث مع كل منهم في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية وشؤون مناطقهم الإنمائية والخدماتية.

واستقبل أيضا مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس، ثم المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح.

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