وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية ايرلندا التجديد لـ"اليونيفيل"

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان – “اليونيفيل”.

وجدد هاريس، خلال الاتصال، “دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة اليونيفيل”، مشددا على “ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الايرلندي شون روني، الذي كان أصيب عام 2022 في منطقة العاقبية جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق استقبل رجّي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو وتم التداول بآخر التطورات في سوريا وأهمية تجنيب لبنان أي تداعيات. وشدد الطرفان على أهمية الاسراع في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا.

ووضع السفير ماغرو الوزير رجّي في صورة الاتصالات والمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها فرنسا لضمان التجديد لقوات اليونيفيل، كما أطلعه على أجواء المحادثات الجارية بين الجانب الفرنسي والموفد الأميركي توم برّاك بشأن لبنان.