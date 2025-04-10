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وزير الداخلية ترأس اجتماعين تحضيراً للإنتخابات البلدية والإختيارية

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2025 3:29 مساءً
وزير الداخلية أحمد الحجار خلال ترأسه اجتماعاً في مكتبه تحضيراً للإنتخابات البلدية والإختيارية

وزير الداخلية أحمد الحجار خلال ترأسه اجتماعاً في مكتبه تحضيراً للإنتخابات البلدية والإختيارية

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تراس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، اجتماعين تحضيريين للإنتخابات البلدية والإختيارية، الأول لمحافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، والثاني لمحافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ومحافظ النبطية هويدا الترك بالإضافة الى المديرين العامين في الوزارة، القائمقامين، ممثلين عن قوى الأمن الداخلي وضباط فريق عمل الوزارة.

وخلال الإجتماعين استمع الوزير الحجار إلى الحاجات والمتطلبات لاستكمال التحضيرات في هذه المحافظات واطلع على مدى الجهوزية القائمة والتدابير والإجراءات المتخذة تحضيرا للإنتخابات.

وشدد الوزير الحجار على “أهمية هذا الإستحقاق ودوره في إعادة الحياة الى العمل البلدي وضرورة تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة والحيادية المطلقة خلال العملية الإنتخابية”>

كما وطلب من الحاضرين” ضرورة التنسيق الكامل لاسيما بين المحافظين وقوى الأمن الداخلي لحسن سير العملية الإنتخابية والسهر على حفظ الأمن”.

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