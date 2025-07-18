وزير الداخلية تفقد مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قائد الفوج العميد ماهر العجوز، وعدد من الضباط والعناصر.

وجال الوزير الحجار في أرجاء المقر، مطّلعًا على جهوزية الفرق والتجهيزات الفنية واللوجستية المتوافرة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول طبيعة عمل الفوج والتحديات اليومية التي تواجهه.

وخلال لقائه الضباط والعناصر، نوّه الوزير الحجار بـ”جهود أفراد الفوج وتضحياتهم”، مؤكدًا أن :عملهم في خدمة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات يُشكّل أحد أعمدة السلامة العامة ويستحق كل الدعم والرعاية”.

كما شدد على “أهمية تحسين ظروف عملهم وتأمين ما يلزم لتعزيز الجهوزية في مواجهة مختلف أنواع الطوارئ”.

وقال الوزير الحجار في تصريح: “زرت نصب الشهداء، ورأيت التعبير الفعلي والواقعي عن مدى التضحيات التي بذلت، لأن أغلى ما يقدمه الإنسان هو حياته وروحه. لقد تربينا على مبدأ التضحية في سبيل الوطن والمواطنين اللبنانيين، إني أحييكم وأشد على أياديكم، خصوصا في ظل الامكانات المتواضعة والظروف المعيشة الصعبة التي تعيشونها”.

أضاف: “أطلقتم أمس صرخة وصلتنا، ومن واجبي أن أشعر بوجعكم. ما أستطيع أن اعدكم به هو بذل كل جهد يدا بيد مع سعادة المحافظ واعضاء المجلس البلدي لمعالجة كل حاجة ان كان في موضوع الرواتب أو الطبابة او التجهيزات، فأنا إلى جانبكم دوما، ومكتبي مفتوح على الدوام، وانا هنا لأسمتع اليكم ومساعدتكم ضمن الامكانات المتاحة”.

وتحدث عن “تضحياتهم الكبرى التي يبذلونها وآخرها كان في انفجار ٤ آب، الذي هو في مثابة كارثة وطنية ليس في بيروت فقط، بل في كل لبنان”، وقال: “هنا في هذه الذكرى، أقول لأهالي الشهداء والضحايا والجرحى إن العدالة حقكم، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء وحكومتنا التزمت، واليوم صباحا، كنا في اجتماع عند فخامة الرئيس بحضور وزير العدل ومدعي عام التمييز ، والكل اكد مبدأ العدالة لكل الشهداء”.

وردا على سؤال عن احداث سوريا وانعكاسها أمنيا على لبنان، قال الوزير الحجار: إن ما يحصل في سوريا مؤسف، ونحن نريد لهذا البلد كل الخير. وكما ندعو إلى الوحدة في لبنان، التي هي مصدر قوة، ندعو ايضا إلى وحدة الشعب السوري. وعندما تكون سوريا بشعبها ومؤسساتها مرتاحة يكون لبنان مرتاحا”.

أضاف: “عقدنا اجتماعا أمنيا، صباح اليوم، وتبادلنا كل الآراء، في حضور رئيس الجمهورية وقادة الاجهزة الأمنية، وانا اتابع يوميا كل التطورات. كل الأمور الأمنية تتابع بشكل يومي، وقد تم توقيف مجموعات يمكن ان يكون لديها فكر إرهابي أو تتحضر لاي عمليات إرهابية. لدينا من الوعي الكافي لنحافظ على وحدة بلدنا وابعاد اي خطر عنه”.

ولاحقا، قرأ الوزير الحجار الفاتحة عن أرواح شهداء فوج الإطفاء عند النصب التذكاري، تحية لتضحياتهم.