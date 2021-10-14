وزير الداخلية عن أحداث الطيونة: "شي بيخوّف"!!

شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على أن السلم الاهلي ضرورة هو من أقدس الأقداس وسيكون هناك اجراءات شديدة وتوقيفات للحفاظ على السلم الاهلي.

وأشار مولولى الى أن ” من نظّم التظاهرة أكد للوزارة أنها سلمية ولم تكن لدى أجهزة الاستخبارات أي معلومات حول ما يحصل حالياً وكان هناك إطلاق نار قنصاً وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس وهذا أمر غير مقبول.”

وأكد أن “ما حصل اليوم من عمليات قنص ليس له علاقة بالتظاهرة التي نظّمت.”

وقال مولوي أن: “سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع لأن تفلته ليس من مصلحة أحد.”

مضيفاً أن 4 قذائف B7 أطلقت في الهواء و”معن حق المواطنين شي بيخوّف”.

واستنكر مولوي أي اعتداء على أي فريق اعلامي، واعتبر أن ما يحصل هو اعتداء على كل الوطن.