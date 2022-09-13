وزير الداخلية: قادرون على دحر العملاء.. والقضاء العسكري مستقل

شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على أن لبنان ليس ساحة مستباحة للعمالة أو لأجهزة الاستخبارات المجهولة، ونحن قادرون على دحر العملاء وتفاصيل التحقيقات تبقى سرية .

وفي مداخلة عبر قناة “الحدث”، أكد مولوي ان شعبة المعلومات تقوم بعمل جبار في تعقب شبكات التجسس والعمالة، لافتا الى ان القوى اللبنانية الشرعية تثبت قدرتها على حفظ الأمن وهي تحوز على ثقة اللبنانيين.

وأشار مولوي الى ان كشف مزيد من المعلومات حول العملاء المقبوض عليهم سيضر بالتحقيق، وقال إن توقيف العملاء غير محصور بطائفة معينة أو منطقة دون أخرى.

وأضاف: يجب تجنيب البلد الهزات الأمنية وتجنيد العملاء يسبب ضررا كبيرا بالمجتمع اللبناني، كاشفاً عن ان العدو ينشر شبكات تجسس لجمع معلومات عن مناطق ومراكز حساسة.

وقال ان القضاء العسكري مستقل وملفات العمالة أمامه ولا نتدخل بعمله.