السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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وزير الداخلية لقوى الأمن: الفرج آتٍ على كل اللبنانيين بجهودنا وبصبركم

منذ 17 دقيقة
الوزير بسام مولوي واللواء عماد عثمان

الوزير بسام مولوي واللواء عماد عثمان

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اشرف وزير الداخلية والبلدات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على اطلاق دوريات قوى الأمن الداخلي من ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ثكنة القوى السيارة في ضبيه بحضور المدير العام لقوى الامن للداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الدرك العميد مروان سليلاتي، قائد وحدة القوى السيارة العقيد جان عواد وكبار ضباط قوى الامن.

وتتوزع الدوريات اليوم وغدا على المناطق اللبنانية كافة في اطار الخطة الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين سلامة المواطنين في رأس السنة.

وقال مولوي لضباط وعناصر قوى الامن: “انكم تمرون بأيام صعبة، لكنكم تجاوزتم الصعاب لانكم ابطال واقوى من الصعوبات ومن كل تحد في هذا البلد. فانتم ابطال وتواجهون كل التحديات بالرغم من انخفاض قيمة العملة الوطنية والرواتب والتجهيزات وكل ما يسهل عملكم وحياتكم لكنكم ما زلتم ابطالا واقوى من التحديات”.

وتابع: “انتم تعرفون اننا كحكومة وكمسؤولين لا نألو جهدا لنكون بجانبكم ونؤمن لكم الدعم اللازم، ونعدكم بأنه بجهودنا وبصبركم الفرج آت قريبا عليكم وعلى كل اللبنانيين، لان تصميمنا وتمسكنا بالشرعية يبنيان الدولة وهذه مسؤولية تقع على عاتق كل واحد منا”.

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