وزير الداخلية: لمسنا جهوزية الشعب اللبنانيّ في ممارسة حقهم الديمقراطيّ

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ الوزارة أدخلت نتائج الانتخابات البلدية لجبل لبنان بشكل دقيق على المركز الالكترونيّ.

وأشار الحجار، في تصريح من سراي طرابلس: “قمنا باجتماع تقييميّ أخذنا فيه بعض التحسينات من التجرية الأولى للانتخابات البلدية والاختيارية لتحسين العمل في التجارب المقبلة”، حيث من المقرر أن تقام الانتخابات يوم الأحد في محافظتَي الشمال وعكار.

وقال: “لمسنا جهوزية الشعب اللبنانيّ في ممارسة حقهم الديمقراطية وتجديد العمل البلديّ والإنمائيّ”.

وأكّد الحجار، “أننا طالبنا الأجهزة الامنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في مدينة طرابلس وعكّار والشّمال ولن نقبل بأي فوضى أمنية”.