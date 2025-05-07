الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية: لمسنا جهوزية الشعب اللبنانيّ في ممارسة حقهم الديمقراطيّ

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 11:38 صباحًا
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ الوزارة أدخلت نتائج الانتخابات البلدية لجبل لبنان بشكل دقيق على المركز الالكترونيّ.

وأشار الحجار، في تصريح من سراي طرابلس: “قمنا باجتماع تقييميّ أخذنا فيه بعض التحسينات من التجرية الأولى للانتخابات البلدية والاختيارية لتحسين العمل في التجارب المقبلة”، حيث من المقرر أن تقام الانتخابات يوم الأحد في محافظتَي الشمال وعكار.

وقال: “لمسنا جهوزية الشعب اللبنانيّ في ممارسة حقهم الديمقراطية وتجديد العمل البلديّ والإنمائيّ”.

وأكّد الحجار، “أننا طالبنا الأجهزة الامنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في مدينة طرابلس وعكّار والشّمال ولن نقبل بأي فوضى أمنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد
    رئيس الصندوق العربي للإنماء من بعبدا: سنكون أول مؤسسة عربية تساعد لبنان في نهوضه
    وزيرة البيئة تمارا الزين
    وزيرة البيئة أكدت إصرار الوزارة على أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للبنان
    قاعة الاستقبال في مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لاستقبال ركاب 3 طائرات من الإمارات بعد رفع الحظر عن لبنان
    وصول الطائرة الإماراتية الأولى إلى مطار رفيق الحريري الدولي!

    الأكثر قراءة

    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
    بشار الأسد وزوجته
    سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
    وزارة الداخلية اللبنانية
    إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان