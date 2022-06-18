وزير الداخلية هذه تكلفة كهرباء الانتخابات.. اقتضى التوضيح

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي التالي:

يهم مكتب الوزير مولوي الإيضاح بأن المبلغ الذي صرف لتأمين التيار الكهربائي للانتخابات النيابية هو حوالي ١٦٠ الف دولار، وليس مليون و٦٠٠ الفاً كما طُبع سهواً في احدى المقالات، فاقتضى التوضيح.

هذا وكانت سابقاً قد أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، أنه “في سبيل المساهمة في انجاح العملية الانتخابية وفي إطار التحضيرات لمواكبة الانتخابات النيابية المرتقبة خلال شهر أيار الحالي عن البدء بتأمين تغذية كهربائية على مدار الساعة لمبنى وزارة الخارجية والمغتربين الكائن في وسط بيروت اعتبارا من تاريخ 05/05/2022 ولغاية 09/05/2022 ضمنا، وذلك تأمينا لخدمة النقل المباشر لمواكبة عملية الاقتراع في الخارج.

وكذلك، باشرت المؤسسة بتأمين التيار الكهربائي لمراكز لجان القيد الصغرى والكبرى البالغ عددها 26 مركزا في المحافظات كافة وذلك وفقًا للآلية المتفق عليها مع وزارة الداخلية والبلديات من تاريخ 05/05/2022 ولغاية 14/05/2022 ضمنا بمعدل 14 ساعة يوميا، على أن يصار إلى تأمين تغذية كهربائية مستدامة (24/24) لهذه المراكز يوم الانتخاب أي الأحد الواقع فيه 15/05/2022 ويوم الاثنين الذي يليه في 16/05/2022”.