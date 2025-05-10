وزير الداخلية يشرف على تسليم صناديق الاقتراع في الشمال وعكار

أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية في مبنى الوزارة، على عملية تسليم صناديق الإقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت فجر اليوم السبت بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، وذلك استعداداً لإنطلاق العملية الإنتخابية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار صباح يوم غد الأحد 11\5\52025.

هذا واستكملت التحضيرات الإدارية لمواكبة الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظة عكار بإشراف ومتابعة من محافظ عكار عماد اللبكي الذي تابع مع موظفي المحافظة طيلة ليلة أمس وحتى منتصف الليل عملية وصول الصناديق وترتيبها وتوضيبها لتسهيل عملية تسليمها بشكل سلس صباحًا.

وبدأ موظفو المحافظة منذ الخامسة صباحا عملية تسليم الصناديق المقفلة والبالغ عددها 1050 صندوقا وكافة مستلزمات العملية الإنتخابية من قرطاسية ومحابر ولوائح شطب لرؤساء الأقلام والكتبة التي سيتم توزيعها على كافة مراكز الإقتراع في محافظة عكار وذلك في 6 مواقع في باحة سرايا حلبا الحكومية لتسهيل وسرعة توزيعها وضمان وصولها الى مراكز الاقتراع، وسط إجراءات امنية لقوى الامن الداخلي امام سرايا حلبا.

كما وانتهت في مبنى سرايا زغرتا، عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية التي ستجرى غداً الاحد في محافظتي الشمال وعكار، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي وقائد سرية درك زغرتا العقيد نجيب الشامي، مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا.

وكانت عملية التسليم انطلقت صباحا، مع بدء توافد الاساتذة، بحيث تم تسليم 127 قلم اقتراع بلدي و 107 اقلام اقتراع اختياري توزعوا في قرى وبلدات قضاء زغرتا، واتسمت هذه العملية بالهدوء والتنظيم الدقيقين.