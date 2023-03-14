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وزير الداخلية يعلن عن توقيف "الحلاق"

منذ 12 دقيقة
وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في تغريدة عبر “تويتر” الآتي:

“بعد رصدهما لفترة طويلة، تمكنت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية وبعملية احترافية في منطقة الشراونة من توقيف السوري ب.م الملقب بـ”الحلاق” وهو مهندس لشبكات تجارة المخدرات والمطلوب بأكثر من ٢٠٠ مذكرة قضائية، واللبناني ي.ز أحد كبار تجار المخدرات”.

 

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