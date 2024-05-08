وزير الدفاع الإسرائيلي: قد يكون صيفاً ساخناً في الشمال

قال وزير الدفاع يوآف غالانت اليوم الأربعاء إن “المهمة لم تكتمل” في شمال إسرائيل في الصراع مع جماعة حزب الله وإنه لا يزال مصمما على السماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان.

وأضاف في بيان مسجل “قد يكون هذا الصيف صيفا ساخنا”، في إشارة إلى احتمال توسع الأعمال القتالية على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي آخر المستجدات جرى قصف عنيف مستهدفاً مواقع للحزب، وقد قضى على إثر هجمات الاحتلال الإسرائيلية ٣ ضحايا وجُرح شخص في غارة على الحي الجنوبي لبلدة الخيام، حسب المعلومات الأوّلية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة منزلاً في الخيام، وهرعت فرق الاسعاف إلى المكان.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم واسع النطاق على أكثر من 20 هدفاً لـ”حزب الله”.

في حين، قام الحزب بهجوم مركب بالصواريخ والمسيرات من لبنان نحو مواقع إسرائيلية في الشمال، كما أعلن استهداف جنود إسرائيليين في موقع المالكية عند دخولهم إلى دشمة بالصواريخ ‌‏الموجّهة.

وبالتزامن مع ذلك، قصف الحزب الموقع بقذائف المدفعية و”أوقع أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح”، كما استهدف تجهيزاته التجسسية.

كما أعلن “حزب الله” في وقتٍ سابق عن استهداف جنود إسرائيليين في موقع الراهب عند دخولهم الى دشمه بالصواريخ ‏الموجّهة، وفي الوقت نفسه استهداف التجهيزات التجسسية في الموقع.