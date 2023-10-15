وزير الدفاع الإسرائيلي لحزب الله: إذا ضبطتم أنفسكم سنحترم ذلك!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (الأحد 15-10-2023) إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية.

وأضاف أنه إذا مارس حزب الله ضبط النفس فستحترم إسرائيل الوضع على امتداد الحدود مثلما هو اليوم.

ميدانياً، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل فسفورية في محيط بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، كما قصف محيط عدد من البلدات بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ مضاد للدروع للمرة الخامسة اليوم باتجاه قوة تابعة للجيش عند الحدود اللبنانية.

وقال إن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان، ولم تصل جميعها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تمت دعوة الإسرائيليين في المناطق الواقعة على عمق 9 كيلومترات من الحدود لالتزام الملاجئ، مشيرة إلى سقوط قذائف صاروخية في مدينة نهاريا الساحلية المتاخمة لرأس الناقورة.

كما أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية إصابة 5 أشخاص في قصف بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان باتجاه حنيتا شمالي إسرائيل.

حزب الله بدوره أكد أنه قصف قوات إسرائيلية في مستوطنة شتولا بالصواريخ، مما أدى لوقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين في المستوطنة.