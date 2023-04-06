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وزير الدفاع الإيطالي: لبنان محور رئيسي للاستقرار في المنطقة

منذ 17 دقيقة
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو

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أكّد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو على الصداقة القوية التي تجمع لبنان وإيطاليا، مؤكداً إلتزام بلاده بالإستقرار الإقليمي والوضع الإقتصادي في لبنان.

كلامُ كروزيتو جاء خلال زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم في بيروت، وذلك بعد وصوله إلى بيروت لتفقد قوات بلاده العاملة في إطار “اليونيفيل”.

ووفقاً لتغريدات نشرتها وزارة الدفاع الإيطالية، فإنّ ميقاتي أعرب عن تقدير لمساهمة إيطاليا في قوات “اليونيفيل”، في حين أكد كروزيتو أن “لبنان هو المحور الرئيسي للإستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها”، وأضاف: “هناك حاجة إلى التزامٍ أكبر بالسلام والأمن في المنطقة لمنع أي تدهور للأوضاع”.

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