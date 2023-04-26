وزير الدفاع: الخارج يضغط لبقاء النازحين.. والجيش يتحرّك لضبط الوضع

أشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ المجتمع الدولي يضغط لبقاء النازحين السوريّين، وهو مصرّ على دمجهم في المجتمع اللبناني، ولا أعلم مقاصده، وهو يدفع للنازحين أموالًا بالعملة الصعبة.

ولفت سليم في حديث تلفزيوني، إلى “ضرورة أن يتم دفع المساعدات للنازحين في بلدهم، بدل دفعها في لبنان”، مؤكدًا أن “لا ربط في موضوع النازحين والطروحات السياسية الأخرى، والضغط الأساسي اليوم هو بسبب ما يرتكبه بعض النازحين من تجاوزات”.

كما أشار إلى أنّ معالجة أزمة ملف النزوح تتم بين الحكومتين اللبنانية والسورية، موضحًا أنّ الجيش يضبط المتسللين عبر الحدود، ويسلّمهم للجيش السوري”. وكشف أنّ هناك بعض المجموعات مسلحة، والجيش يتخذ الخطوات المباشرة في هذا السياق لضبط الوضع.