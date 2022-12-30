وزير الدفاع الفرنسيّ: سأُمضي رأس السنة مع جنودنا في جنوب لبنان

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو عبر حسابه على “تويتر”، أنّه سيزور لبنان “لتمضية ليلة رأس السنة مع الجنود الفرنسيين في اليونيفيل في جنوب لبنان”.

كما كشف الوزير الفرنسي أنه سيزور أيضًا “مكان الانفجار في مرفأ بيروت، حيث تعاونت عناصر الجيش الفرنسي مع عناصر الجيش اللبناني تعاونًا وثيقًا.

كانت معلومات قد أفادت بأنّ وزير الدفاع الفرنسي يصل إلى لبنان اليوم في زيارة تستمر حتى ٢ كانون الثاني، وفق ما نقلت mtv عن مصادر في باريس.

كما من المتوقع أن يحمل لوكورنو رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة والمضي ببرنامج الاصلاحات.