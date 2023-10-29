وزير الدفاع الفرنسي في بيروت الأربعاء تأكيدًا لالتزام باريس باستقرار لبنان

أعلن مكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الأحد، أنه سيبدأ يوم الأربعاء المقبل اجتماعات في لبنان مع مسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي، كما سيزور قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

تأتي الزيارة وسط تصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ بدء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأبلغ مكتب ليكورنو وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) في بيان، أكده المتحدث باسمه لرويترز في وقت لاحق، بأنّ الوزير يسعى إلى إعادة تأكيد “التزام فرنسا باستقرار لبنان”.

هذا وسيزور ليكورنو يوم الخميس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تعرض مقرها بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية اللبنانية لأضرار من جراء قذيفة إسرائيلية سقطت داخله أمس السبت.

يشار إلى أنّ فرنسا أحد المساهمين الرئيسيين في اليونيفيل بنحو 700 جندي.