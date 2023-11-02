وزير الدفاع الفرنسي من الجنوب: لبنان "بغنى عن حرب" مع إسرائيل

اعتبر وزير الدفاع الفرنسي خلال زيارة إلى جنوب لبنان أنّ هذا البلد “بغنى عن حرب” مع إسرائيل التي تخوض نزاعًا مع حركة حماس الفلسطينية في غزة، محذرًا من خطر التصعيد في الإقليم.

وقال سيباستيان لوكورنو خلال تفقده الكتيبة الفرنسية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، إنّ “لبنان بغنى عن حرب، هذا أقل ما يمكن أن نقوله”.

وأضاف: “ناهيك عن أن هذه الحرب يمكن أن يكون لها آثار تصعيدية كبيرة على المنطقة بأكملها”.

واعتبر لوكورنو أنه في مواجهة التوترات الحالية، لا أحد لديه مصلحة في “توقف” مهمة اليونيفيل، معتبرًا أن الأخيرة تمثّل “الحل”.

وأضاف: “إذا كان من وقت نحتاج فيه إلى المراقبة والردع لتجنب التصعيد، فهو الآن”.

وأعرب عن أسفه لسماع “من هنا وهناك أن اليونيفيل يجب أن توقف دورياتها”، من دون أن يحدد الطرف الذي يقصده.