الجمعة 5 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 20 أكتوبر 2023 |
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وزير الدفاع تلقى اتصالاً من لوكورنو: لبنان مسألة مركزية

منذ 32 دقيقة
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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تلقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم اتصالا من وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو Sébastien Lecornu. وتم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

وأكد لوكورنو “ان فرنسا تقوم باتصالات مع كل المجتمع الدولي للبحث في الاوضاع في غزة”، مشددا على “ضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الاراضي الفلسطينية”. وأشار الى “أن لبنان مسألة مركزية بالنسبة لفرنسا”.

وتطرق لوكورنو الى “أهمية دور اليونيفيل في الجنوب ووجوب تجنب اي تصعيد على الحدود الجنوبية”.

ولفت الوزير سليم الى “الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في حق المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والدينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وشدد الوزير سليم على “التنسيق المستمر والوثيق بين الجيش واليونيفيل” مؤكدا “حرص لبنان على دورها وسلامتها”.

وقدر وزير الدفاع الجهود التي تبذلها فرنسا للحد من تصاعد النزاع وتطوره في المنطقة.

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