الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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وزير الدفاع: نقدّر ما تقدّمه قطر للجيش اللبناني

منذ 4 دقائق
وزير الدفاع موريس سليم

وزير الدفاع موريس سليم

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أعرب وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن تقديره لما تقدّمه دولة قطر للجيش اللبناني من مساعدات.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الدفاع الى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة قطر خالد بن محمد العطية شكره فيها على برقية التهنئة التي كان قد تلقاها منه بعيد الأضحى المبارك، متمنياً المزيد من الريادة والتقدم لدولة قطر الشقيقة.

وفي سياق متصل، أكّد الوزير سليم الحرص على استمرار علاقات التعاون التي تربط لبنان بالدول الصديقة.

كما استقبل وزير الدفاع الملحق العسكري في السفارة الروسية العقيد يوري بنكوف على رأس وفد، في زيارة تعارف لمناسبة تسلّمه مهامه حديثاً، وجرى عرض لسبل التعاون بين لبنان وروسيا الاتحادية.

وأبدى العقيد بنكوف استعداد بلاده لزيادة التعاون العسكري ورغبتها في معاودة تدريب ضباط الجيش اللبناني، والتسريع في الاجراءات الآيلة الى توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين.

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