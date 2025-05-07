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وزير الدفاع يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 4:48 مساءً
وزير الدفاع ميشال منسى

وزير الدفاع ميشال منسى

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أ‏صدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قرارًا يقضي بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي الشمال وعكار.

وجاء فيه:

“المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة الشمال إعتباراً من 10/5/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 13/5/2025 الساعة صفر.

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :
أ – تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات.
عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظة جبل لبنان.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.

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