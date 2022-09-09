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وزير الزراعة: المواطن لم يعد يستطيع تحمل الضغط الاقتصادي

منذ دقيقتين
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

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واصل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحاج حسن” جولته الشمالية، بزيارة بلدية دير عمار، حيث كان في استقباله النائب أحمد الخير، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس غرفة التجارة و الصناعة والزراعة في طرابلس و الشمال توفيق دبوسي، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس المجلس البلدي في دير عمار الشيخ خالد الدهيبي والاعضاء.

وعُقد لقاء مع المزارعين بحضور رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا ابيض، جرى في خلالع نقاش حول القطاع الزراعي في المنطقة، والبحث في المشاكل التي يواجهها القطاع والحلول.

وفي موضوع تصريف البطاطا العكارية، أشار الحاج حسن الى ان “المنتج موجود بالاسواق وبأسعار لا تقل عن سوق الجملة عن ١٢٠٠٠ ليرة، لكن في سوق المفرق يصل السعر الى ٢٠ و ٢٥ الف ليرة، لذلك يجب على التجار ضبط تجارتهم والاحساس مع الناس، لان المواطن لم يعد يستطيع تحمل الضغط الاقتصادي”.

واعلن عن مشروع للطاقة الشمسية لصغار المزارعين تم اعداده، بتمويل من الهيئات المانحة، وقال:” انا بصدد انتظار الاجابة منها، وفي مقدمتها منظمة “الفاو”، من أجل ايجاد حل لمشكلة الطاقة مما ينعكس ايجاباً على الاسعار”.

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