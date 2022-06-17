وزير الزراعة تفقد مصنعا للباستا في بيصور: لدعم الصناعات الزراعية وتشجيعها

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحاج حسن على رأس وفد من الوزارة وبرفقة عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيّب، مصنع “Del Libano” لصناعة الباستا في بلدة بيصور، حيث كان في استقبالهم القيمون على المصنع: صلاح وعاصم ومكرم حسيكي ملاعب، إلى جانب رئيس بلدية بيصور نديم ملاعب ونائب الرئيس رياض ملاعب.

بدايةً، تحدّث الحاج حسن عن بلدة بيصور ورمزيّتها ودورها التاريخي، ونوّه بالمشروع “الفريد من نوعه في لبنان”، مؤكدًا “ضرورة دعم هذه الصناعات الزراعية وتشجيعها ليصار نقل هكذا مبادرات الى مناطق أخرى”. وأبدى استعداده “للمساعدة حيث تسمح إمكانات الوزارة لا سيما لجهة التواصل مع الجهات المانحة من أجل تأمين الدعم اللازم خصوصا في هذه الظروف”.

بدوره، رحب شهيّب بالحاج حسن في “بلدة بيصور وفي منطقة الجبل بشكل عام”. وعرض لاهمية المصنع لا سيما في المنطقة حيث “يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية”، مؤكدا أنَّ “نجاحه من شأنه تشجّيع المبادرات الفردية المماثلة لتحسين الواقع الاقتصادي وتأمين فرص العمل”.

أما صلاح حسيكي ملاعب فتحدث عن طريقة تصنيع الباستا والمواد التي تستعمل في تصنيعها والتي يأتي في طليعتها القمح الذي يتم شراؤه من البقاع، مشيرًا إلى كونه “الأنسب لتصنيع هكذا منتجات وتصديرها الى أنحاء مختلفة من العالم”.

كما شرح الصعوبات التي تواجه المصنع اليوم “في ظل ارتفاع الاسعار والاحتكار الذي يؤثر على شراء المواد الاوّلية”، لافتًا إلى “أهمية إيجاد الدولة حلولا مناسبة من أجل ضمان استمرارية هكذا مشاريع خصوصاً وأنها تؤمن فرص عمل لكثير من العائلات وتسهم في تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي”.