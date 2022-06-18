السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة زار أبو الحسن للبحث في الواقع الزراعي في المتن الأعلى

منذ 45 دقيقة
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

A A A
طباعة المقال

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، منطقة المتن الأعلى يرافقه مسؤولون من الوزارة.

استهلت الجولة بلقاء في منزل النائب هادي ابو الحسن، وكان بحث في الواقع الزراعي في المنطقة وسبل الحفاظ على الثروة الحرجية ودعم المزارعين خلال مواسم زراعتهم وقطافهم وتصريف إنتاجهم.

وشدد ابو الحسن على ضرورة تعزيز قطاع النحالين ودعمه، وطالب بتسهيل أمور البلديات لمساعدة الناس عبر إعطاء التراخيص لتأمين الحطب بشكل قانوني ومدروس من خلال تقليم الأشجار، حفاظا على الثروة الحرجية ومنعا للتعديات غير القانونية.

والتقى الحاج حسن خلال جولته نقيب مزارعي وعمال أشجار الصنوبر والمزارعين.

    المزيد من أخبار لبنان

    قتلوا مواطنا في الضاحية
    أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا.. هكذا وقعوا بقبضة الامن!
    المرتضى بحث في شؤون ثقافية: التنوع في لبنان اساس كينونته ووجوده
    التيار الوطني الحر
    بيان للتيار عن الملف الحكومي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    محمد الأحمد ودانييلا رحمة
    محمد الأحمد ينفصل عن خطيبته.. ما علاقة دانييلا رحمة؟