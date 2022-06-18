وزير الزراعة زار أبو الحسن للبحث في الواقع الزراعي في المتن الأعلى

زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، منطقة المتن الأعلى يرافقه مسؤولون من الوزارة.

استهلت الجولة بلقاء في منزل النائب هادي ابو الحسن، وكان بحث في الواقع الزراعي في المنطقة وسبل الحفاظ على الثروة الحرجية ودعم المزارعين خلال مواسم زراعتهم وقطافهم وتصريف إنتاجهم.

وشدد ابو الحسن على ضرورة تعزيز قطاع النحالين ودعمه، وطالب بتسهيل أمور البلديات لمساعدة الناس عبر إعطاء التراخيص لتأمين الحطب بشكل قانوني ومدروس من خلال تقليم الأشجار، حفاظا على الثروة الحرجية ومنعا للتعديات غير القانونية.

والتقى الحاج حسن خلال جولته نقيب مزارعي وعمال أشجار الصنوبر والمزارعين.