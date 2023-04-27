وزير الزراعة عاين أضرار العاصفة في بعلبك الهرمل

جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على محافظة بعلبك الهرمل، يرافقه الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وذلك لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العاصفة التي ضربت لبنان أواخر آذار الفائت تمهيدا للبدء بعملية مسح الأضرار.

المحطة الأولى كانت في مشتل التعاونية الزراعية في رأس بعلبك، حيث كان لقاء مع عدد كبير من المزارعين المتضررين.

وألقى ناجي نصرالله كلمة طالب فيها بـ”الوقوف الى جانب المزارعين ولو بفلس الأرملة”.

بدوره، شكر خير الجميع على حسن الإستقبال، معايدا بالفصح المجيد والفطر السعيد، قائلا: “أعادهما الله على لبنان وعلى المغتربين الذين عملنا منذ أسبوع حتى تمكنا من إيصالهم لبر الأمان وطنهم لبنان”.

أضاف: “لبنان يتعرض لمأساة وكلنا أصبحنا فقراء ومحرومين والظلم لا يوازيه إلا العدل، وحتى يتحقق العدل يجب أن نكون يدا واحدة لننهض بوطننا. لقد جئنا الى هذه المنطقة مرات عدة بعد حصول عواصف وأحداث”.

ونقل تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى “أهل البقاع وكل من تضرر جراء العاصفة”. وقال: “كلنا يعرف وضع البلد، لا نريد أن نقدم لكم وعودا يستحيل تحقيقها، فالجيش اللبناني تبلغ قرار مجلس الوزراء ليتم الكشف بأسرع وقت، ونحصل على اللوائح لنضع خطة هي شبه جاهزة تقريبا، وإن شاء الله لن نخيب آمالكم، ونحن مستعدون لأي تبديل ترونه مناسبا”.

من جهته، قال وزير الزراعة: “ان التأخر عن موعدنا ساعة سببه تقني ولكنه لا يساوي شيئا في عمر الأمم، فنحن في هذه المنطقة التي أنتمي إليها قلبا وقالبا، ومنذ سنين ننتظر الإنماء وحتى اليوم لم يتحقق، وأتخوف من ألا يأتي. كما أننا منذ زمن ننتظر رئيسا للجمهورية، فلو أن الغوغائيين ومن يضعون العصي في الدواليب ومن يرى نفسه أكبر من هذا الوطن أتوا إلى هذه المنطقة ورأوا أهلها لتأكدوا بأننا قادرون على انتخاب رئيس للجمهورية”.

اضاف: “في موضوع الخيم البلاستيكية، فقد تأخرنا كثيرا ولكن الدولة لا تملك اليوم فلسا واحدا، وهذا يجعلكم تسألون لماذا أتيتم إذا؟ لهذا تحدثت مع دولة الرئيس ميقاتي وأطلعنا الهيئة العليا للإغاثة على الوضع لكي نعمل على تأمين ولو 15 في المئة مما يمكن استهلاكه بأوقات معينة من السنة”.

وبالنسبة للأضرار، قال الحاج حسن: “سنعمل عبر قيادة الجيش على مسح الأضرار، ولدينا ملء الثقة بأن الجيش سيقوم بهذه المهمة بالشكل المطلوب كي يصار إلى حصر التكاليف لتتم دعوة الهيئات المانحة وإبلاغها بها”.

اضاف: “هذه المنطقة هي الأكثر تضررا لذلك نوليها أهمية أكبر، كما أنها تنال دائما القسط الأكبر من الكوارث والحرمان”.

ودعا إلى “تفعيل العمل التعاوني”.