وزير الزراعة: محكومون بالتلاقي والشراكة

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحاج حسن” الى أن “الأزمة أكبر من كل الحسابات وأن الأمن الغذائي لا يعرف حدودًا ولا تناقضات، بل هو همنا الموحد لجهودنا”.

وفي كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في لبنان والعراق وسوريا والاردن، الذي عقد في العاصمة الاردنية عمان، لفت الى أن “هذا الأمر دفعنا لنلتقي مجددا بعد قمة بيروت وبغداد، لنؤكد أن مخرجات قمة بيروت تشكّل أول مدماك لبناء شراكة رباعية نطمح أن تتوسع لتشمل كل الدول العربية”.

وأضاف: “أمننا الغذائي أيها السادة يتهدده أكثر من أزمة ما يحتم وجود سبل تضع الأولويات للإستدامة والرؤية العلمية للعلاقات البينية بين دولنا”، مشيرًا الى أنّ “للتغيير المناخي حصته الوازنة في ما تم وسيتم الاتفاق عليه بيننا، إضافة إلى انسياب المنتجات الزراعية وكيفية الاستثمار في القطاع الزراعي كأولوية للنهوض بالإقتصادات الوطنية”.

كما اعتبر أننا “محكومون بالتلاقي والشراكة. شراكة عربية جامعة موحدة للجهود، ليس المطلوب الإنصهار بل التفاعل والتكامل”.

وكشف أن “رفع مستوى الأمن الغذائي هو هدف لنا كدول مجتمعة. هذا اللقاء نعول عليه كثيرا في صناعة رؤية وحدوية تراعي الشراكة بين القطاع العام والخاص”، قائلًا إنّه “إضافة إلى شراكة بين منظماتنا العربية والمنظمات الأممية العاملة في بلداننا. إننا ندعو إلى تأطير الجهد الدولي المساعد من خلال التنسيق المطلق معنا بغية الوصول إلى النتائج المرجوة”، مؤكدًا أن “توقيع اتفاقية تفاهم في القطاع الزراعي يشكل أولوية ملحة لنا جميعا لننطلق في عمل عربي جامع يفتح الأبواب أمام تطوير هذا الملتقى بانضمام باقي الأخوة الأشقاء العرب”.