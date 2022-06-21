وزير الزراعة: مستمرون بتسيير المرفق العام من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، اليوم، وفداً من نقابة مصدري الخضار والفاكهة بالاضافة الى وفد من التجار في اسواق “الجملة” من جميع المحافظات، حيث شكر رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل وزارة الزراعة على “الجهود التي تقوم بها من اجل تصريف الانتاج و فتح اسواق جديدة، بالإضافة لتسيير المرفق العام رغم اضراب الموظفين للحصول على مطالب حياتية محقة”، كما شكر المجتمعون وزير الزراعة على “الجهود المبذولة من اجل منع ايقاف اي معاملة، مما ادى الى اتمام عمليات التصدير بسلاسة”.

وعبر خليل عن تقديره “للنتائج التي تحققها وزارة الزراعة في ظل ازدياد المصاعب التي يواجهها القطاع ان كان للادارة بشكل عام او الموظفين بشكل خاص”، وقال: “يجب ان يكون هناك عمل حقيقي و فاعل من اجل انقاذ المرفق العام و الإنتقال الى مرحلة تطبيق الخطط التي اطلعنا عليها في جلسات سابقة مع الوزير عباس الحاج حسن و التي ستؤدي في حال تطبيقها الى انتقال القطاع من المرحلة الحالية الى المرحلة التي يطمح اليها كل مواطن لبناني. وأكد المجتمعون “وقوفهم إلى جانب الموظفين من اجل استمرار عمل ادارات الدولة”.

وحول عمليات تسيير المرفق العام أكد النقيب خليل انه تلقى وعدا من وزير الزراعة، ونقل عنه “انه وعد بتقديم المساعدة مع الادارة والموظفين في الوزارة للاستمرار في تسيير المرفق العام من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي اللبناني و تطبيقا للرزنامة الزراعية التي يلتزم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة”.