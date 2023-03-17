وزير الزراعة: منفتحون على كلّ دول العالم في عمليات استيراد القمح

كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أنّ “مصلحة الدولة اللبنانية تتقدم في عملية التمديد لاتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا”، وقال:” نحن نحتاج إلى هذه المادة الاستراتيجية ونستوردها من عدد لا بأس به من دول العالم”، متمنيًا أن “تعود الأمور للهدوء في منطقة البحر الأسود”.

كما أشار إلى أن “موقف لبنان من هذا الأمر موقف مبدئي، لأنّ مادة القمح هي منتج استراتيجي وأساسي بالنسبة لعدد كبير من الدول ومن أهم الموردين في العالم لهذه المادة الاساسية في الأمن الغذائي هي روسيا وأوكرانيا”.

وأكد وزير الزراعة في مقابلة مع وكالة” تاس” للأنباء الروسية، حول شراء الحبوب والقمح “انفتاح الدولة اللبنانية على كل دول العالم، لأن لبنان يعتبر أن جميع دول العالم صديقة وشقيقة وحليفة ما عدا العدو الاسرائيلي”.

وأضاف: “لنا عدو واحد في هذه الأرض، عدو مغتصب لأرض وعرض، وبالتالي موضوع شراء الحبوب أو شراء الأسمدة إن كان من روسيا أو من الولايات المتحدة الاميركية أو من أوكرانيا او من الهند أو من أي دولة في العالم نقابله من طرفنا بانفتاح ونعمل لتأمين متطلبات شعبنا، ونؤمن أن العلاقات الدولية لا تعرف أي ضوابط أو حدود، ولطالما كان يلعب لبنان دورًا أساسيًا في المنطقة، وبالتالي نطمح في موضوع تحقيق الأمن الغذائي أن نكون منفتحين على الجميع لأننا جميعًا في مركب واحد وهذا المركب يتهدده الكثير من العواصف والكثير من المسببات التي قد تؤثر على الأمن الغذائي بشكل عام”.

وحول اهتمام لبنان بتصدير الخضر والفاكهة إلى روسيا قال الحاج حسن: “نحن نصدر الفواكه والخضر إلى عدد لا بأس به من دول العالم، ونعتبر أن وصول منتجاتنا الزراعية إلى روسيا إنما يعبر عن تمتين للعلاقات التي تربط لبنان بروسيا وتربط لبنان بأي دولة أخرى، وبالتالي هذا الأمر مناط بالقطاع الخاص”.

وتابع: “نحن نشجع القطاع الخاص من خلال غرف التجارة والصناعة والزراعة ومن خلال وزارة الاقتصاد على المضي قدمًا في تمتين أواصر علاقات الأخوة وأواصر العلاقات المتينة بين لبنان وكل دول العالم وروسيا من ضمن هذه الدول”.