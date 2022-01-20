وزير الزراعة: نحتاج الى الحوار مع كل الدول وأوّلها سوريا

أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنّ بيان “الثنائي الشيعي” لم يذكر أي شروط على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء “والماء تكذّب الغطاس فالأزمة خانقة ونحن حُمّلنا ما لا طاقة لنا على حمله، ولا صحة لأيّ حديث عن أسباب خارجية وراء هذا القرار، فهذا أمر تافه”.

الحاج حسن، وفي حديث إلى قناة “mtv”، وتعليقًا على ملف التعيينات، قال: “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يملك من الحنكة السياسية التي تجعله يتجنب أي موضوع يفجر النقاش داخل مجلس الوزراء”، معتبرا أنّ “الملحّ والأساسي اليوم هو الطعام والشراب والكهرباء والمياه والمزارعين وغير ذلك، أما موضوع الإدارة صحيح أنه يحتاج البحث لكن هناك أولويات”.

وردًا على سؤال عن العلاقة مع سوريا والعرب، قال: “بيتنا الداخلي يحترق، ويجب أن ننجد أنفسنا اولاً، العرب كلهم اخوتنا، وعلينا ان ننقذ وضعنا أولاً قبل أي بلد، ونحتاج الى الحوار مع كل الدول وأوّلها سوريا، ولا عدو لنا سوى اسرائيل”.