وزير الزراعة: نواصل حماية الزيتون المعمّر في الجنوب

كتب وزير الزراعة نزار هاني على منصة “إكس”: نواصل في وزارة الزراعة حماية الزيتون المعمّر في الجنوب، حيث تم إعادة زراع 2000 شجرة وإطلاق حملة لزراعة 50000 شجرة جديدة، في مواجهة جرائم الطمر والتجريف. ندعم المزارعين المتضررين بمساعدات وإرشاد زراعي شامل، وفق خطة إعادة نهضة القطاع الزراعي أعددناها مع @FAOLebanon وCNRS.

نواصل في #وزارة_الزراعة حماية #الزيتون المعمّر في الجنوب، حيث تم اعادة زراع 2000 شجرة وإطلاق حملة لزراعة 50,000 شجرة جديدة، في مواجهة جرائم الطمر والتجريف.

ندعم #المزارعين المتضررين بمساعدات و #إرشاد_زراعي شامل، وفق خطة إعادة نهضة القطاع الزراعي أعددناها مع @FAOLebanon وCNRS pic.twitter.com/A9Vpofpclc — Nizar Hani (@Nizar_Hani) May 8, 2025