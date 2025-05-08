الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة: نواصل حماية الزيتون المعمّر في الجنوب

منذ 4 دقائق
وزير الزراعة نزار هاني

وزير الزراعة نزار هاني

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الزراعة نزار هاني على منصة “إكس”: نواصل في وزارة الزراعة حماية الزيتون المعمّر في الجنوب، حيث تم إعادة زراع 2000 شجرة وإطلاق حملة لزراعة 50000 شجرة جديدة، في مواجهة جرائم الطمر والتجريف. ندعم المزارعين المتضررين بمساعدات وإرشاد زراعي شامل، وفق خطة إعادة نهضة القطاع الزراعي أعددناها مع @FAOLebanon وCNRS.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط
    جنبلاط لماكرون: شكراً على دعمكم لاستقرار سوريا ولبنان
    رئيس الجكومة نواف سلام
    رئيس الحكومة نواف سلام بدأ جولته في البقاع
    عناصر من الجيش اللبناني
    لبنان وحماس.. هل بدأت مرحلة تفكيك ترسانة الفصائل المسلحة؟

    الأكثر قراءة

    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
    وزارة الداخلية اللبنانية
    إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان
    الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
    نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند