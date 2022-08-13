وزير الزراعة يأكد على حرصه على تأمين التوازن بين جميع أطراف القطاع الزراعي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة، وفداً من نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة برئاسة نعيم خليل للبحث في شؤون القطاع والمعوقات التي قد تتم مواجهتها في المرحلة المقبلة من عملية تصريف الإنتاج الزراعي في أسواق الخارج، وأشاد المجتمعون بالاسلوب الذي تعتمده الوزارة والذي أدى بدوره الى تصريف الإنتاج اللبناني خلال الموسم الماضي، سبقه فتح خطوط تسويقية جديدة لنشر الانتاج داخل اكبر عدد من الدول التي اصبحت تستقبل اليوم المنتجات الزراعية اللبنانية.

وأكد الحاج حسن خلال اللقاء حرصه على تأمين التوازن بين جميع أطراف القطاع الزراعي بدءاً من المستهلك ثم المزارع فالتاجر المستورد والمصدر، في اطار تنفيذ القوانين والحفاظ على سلامة الغذاء والأمن الغذائي للمواطن والمقيم، واعتماد أعلى معايير الجودة والتشديد على إخضاع جميع المنتجات الزراعية المعدة للتصدير الى الفحوص المخبرية اللازمة قبل تصديرها، حفاظا على سمعة المنتجات الوطنية واسترجاع الثقة بها، وتوفير السلة الغذائية المناسبة للمستهلك ومنع أي محاولة لتجفيف الاسواق من أي منتج، مما يلحق الضرر بالمواطن اللبناني أيضًا.

ودعا الى مزيد من التعاون بين مختلف المعنيين بالقطاع الزراعي.