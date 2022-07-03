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وزير الزراعة يكشف عن آخر مستجدات تصدير المنتجات إلى السعودية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2022 5:29 مساءً
وزير الزراعة عباس الحاج حسن

وزير الزراعة عباس الحاج حسن

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أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن انه “سوف يعود تسويق المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج قريبا جدا ولكن عبر بوابتنا الى الدول العربية الشقيقة هي سوريا”.

وخلال ندوة نظمها مركز “باسل الاسد الثقافي” في بعلبك، قال الحاج حسن: “شكلت مؤخرا لجنة في مجلس الوزراء لوضع خطة استراتيجية وآلية لزراعة القمح في لبنان دعما وشراء، وعقدت هذه اللجنة اجتماعا منذ أربعة ايام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ومشاركة الوزراء المعنيين، وحصل التزام من دولة الرئيس ميقاتي ووزير الاقتصاد بأن الدولة سوف تشتري القمح القاسي والشعير من المزارعين بالسعر العالمي للقمح بحسب السعر الحالي للدولار وليس على سعر المنصة، والدفع سيتم خلال فترة قصيرة جدا وليس كما كان يحصل سابقا بعد 6 أشهر”.

وأشار إلى أن “التقديرات الأولية لزراعة القمح في لبنان حاليا هي 210 آلاف دونم وفي البقاع 60 % منها، وخلال زيارتي لفرنسا واللقاء مع السلطات الزراعية أخذت وعدا باستيراد البذور المؤصلة للقمح الطري ذات الجودة العالية والانتاج الوفير”.

وأضاف: “واجهتنا مشكلة كبيرة في تصدير وتسويق المنتجات الزراعية وخاصة إلى دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بالدرجة الاولى، ونحن نريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وباذن الله سوف تعود هذه العلاقات إلى سابق عهدها كما كانت”.

وأكد، “ستعود منتجاتنا الزراعية الى اسواق المملكة العربية السعودية، والأخوة السعوديين حتما سوف يعودون الى لبنان وابدأ بالمملكة العربية السعودية لاقول نحن واجهتنا العربية هي سوريا، وسوريا تفتح زراعيها للبنان بكل شيء بالترانزيت والزراعة واي أمر آخر، لكن الامر يحتاج للتحدث من دولة الى دولة، ونحن كطرف سياسي ليس لدينا أي مشكلة مع الشقيقة سوريا، لكن الامر يحتاج الى التواصل بين الدولتين بين لبنان وسوريا”

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