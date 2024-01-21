وزير الزراعة يكشف عن كارثة زراعية في جنوب لبنان

أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 800 هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب لبنان بفعل ضرباته التي بدأت في تشرين الأول الماضي.

وأضاف الوزير خلال حديثه لـ”سبوتنيك” أن “الجيش الإسرائيلي أحرق كذلك أكثر من 200 هكتار في جنوب لبنان، فيما يتم تسجيل أضرار إضافية كل يوم”.

ولفت حسن إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت أكثر من 50 ألف شجرة زيتون، عمر بعضها 300 عام، مضيفا أن الآلاف من الماشية، بما في ذلك الأغنام والماعز والأبقار، نفقت.

وختم الوزير: “في هذه المرحلة، من المستحيل تقديم أرقام دقيقة حول حجم الأضرار، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي بشكل يومي”.