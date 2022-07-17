وزير السياحة يطلق الموسم السياحي لمنطقة جزين

تم اطلاق الموسم السياحي لمنطقة جزين ومهرجانات جزين من القصر البلدي في جزين في مؤتمر صحفي برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصّار وبمشاركة وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار.

وكانت كلمات لرئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش الذي دعا الى العمل سويا بعيدا عن الإختلافات السياسية، وكلمة لمديرة مشروع DMO وديعة عون التي شرحت اهداف المشروع والإعلامية هيفا شربل التي قدمت برنامج مهرجانات جزين لصيف ٢٠٢٢.

من جهته شرح وزير السياحة خططه السياحية على صعيد الوطن، وقام بعرض للأرقام المشجعة للوافدين الى لبنان، مشيدا بعمل الاتحاد على صعيد السياحة والتعاون مع القطاع الخاص.

‎وشكر رئيس الاتحاد كل من دعم النشاطات والمهرجانات السياحية: الأستاذ أمل بوزيد و OMT, الفنان عامر زيان والإعلامية هيفا شربل، والفنان غسان محفوظ.

‎وتخلل اللقاء توقيع انفاقات تعاون مع Tour operators لتنظيم رحلات سياحية الى منطقة جزين.