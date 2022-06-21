الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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وزير السياحة يكشف عن العدد المتوقع لوافدي هذا العام.. أهلا بهالطلة

منذ 34 ثانية
وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار

وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار

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أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أنه “من المتوقع أن يتخطّى عدد الوافدين الى لبنان هذا الصيف المليون سائح ومغترب”، مؤكداً انه “رغم كل الظروف الصعبة يبقى لبنان قبلة السياحة وملاذاً لكل من يحب الحياة والترفيه والاستجمام”.

وأشار نصار في حديث لموقع التيار إلى أن “حملة “أهلا بهالطلة” ستكون موجودة الخميس المقبل كحدّ أقصى في كل المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب حيث سيصل عدد اللوحات الاعلانية الى أكثر من 250 لتظهر جمال لبنان وروعته

وكشف نصار أنه “سيعقد الجمعة المقبل اجتماعاً مع وزير الأشغال علي حميّة ليضعا سويّاً خطة عمل لتنظيم العمل والاجراءات داخل حرم المطار، فبعد تنظيف طريق المطار وصيانتها بالتعاون مع البلديات المعنية، من الضروري الخروج من الاجتماع بمقررات وخطة عمل لكل ما هو مرتبط بالأعمال داخل المطار”.

وختم نصار حديثه بالتوجه الى المغتربين والسياح قائلاً:”نحن ناطرينكن وبدنا نقلكن بس توصلوا اهلا بهالطلة.

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